Flitsende foto’s bij Fotoworkshop De Ronde Venen

De Ronde Venen – Naar aanleiding van de clubavond in maart van Fotoworkshop De Ronde Venen, waarin gastspreker Johan Huizing flitstechnieken had besproken, was het voor de leden een uitdaging om foto’s in te leveren. Met tegenlicht kunnen foto’s heel mooi zijn, maar wat als je toch je onderwerp op de voorgrond mooi in beeld wil krijgen. Of een foto met beweging, waarin toch je onderwerp scherp wilt hebben, flitsen dus. Dit werd dan ook door de leden goed vastgelegd. De foto die Willy Drubbel had ingeleverd was de meest bijzondere van de avond.

Voor de leden is nog een clubavond dit seizoen, maandag 2 juni in De Willisstee. Altijd een gezellige bijeenkomst, waarin foto’s met de thema’s ABC en Fotolink ingeleverd worden. Aanmelden voor bijwonen kan via info@fotoworkshopdrv.nl.

Afgelopen najaar is in samenwerking met foto- en videoclub Stichtse Vecht een fotowedstrijd gehouden met als thema ‘Recreatie in de Ronde Venen’. Deze serie is momenteel te zien tot eind juni in Gezondheidscentrum Croonstadlaan. Ook worden diverse foto’s geëxposeerd bij Bibliotheek Mijdrecht, Hofland Medisch Centrum, Tuincentrum De Huifkar, De Willisstee en Gezond Wilnis.

Meer informatie: www.fotoworkshopdrv.nl.

Op de foto: De foto die Willy Drubbel had ingeleverd was wel de meest bijzondere van de avond. Foto: aangeleverd.