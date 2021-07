Uithoorn – Vannacht een éénzijdig ongeval met een fietser op het fietspad naast de N-196 ter hoogte van winkelcentrum Amstelplein. De gewaarschuwde traumaheli was onderweg maar is afgemeld. Een ambulance van de regio Utrecht die snel ter plaatse was heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Ook een ambulance van de eigen regio was er snel en de bemanning hielp mee het slachtoffer zorg te verlenen. Over de oorzaak is op dit moment nog niets bekend. (foto Jan Uithol)