Fietspuzzeltocht op Hemelvaartsdag

Wilnis – Hemelvaartsdag 26 mei wordt er vanuit de Hervormde Gemeente Wilnis weer een fietspuzzeltocht georganiseerd. Vanaf 14.00 tot 14.30 bent u welkom om te starten vanaf het Roepingplein: Kerkstraat 12 in Wilnis. Langs de route van zo’n 25 kilometer wordt u geacht om goed op te letten en diverse vragen te beantwoorden. Onder de juiste inzendingen wordt een slagroomtaart verloot. Ook is er onderweg een pauzeplaats. De opbrengsten van verkoop van de routebladen (5 euro per stuk inclusief versnaperingen) komt ten goede aan de Christelijke organisatie Friedensstimme. In het bijzonder voor de kinderkampen die zij in Oost-Europa (oa Siberië, Oezbekistan en Kazachstan) organiseren. Mochten de weersomstandigheden een gezellige fietstocht in de weg staan dan is de alternatieve datum tweede Pinksterdag, 6 juni.