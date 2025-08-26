Fietsevenement De Ronde Venen-route toont schoonheid regio

De Ronde Venen – Toer Trim Club De Merel organiseert zondag 7 september opnieuw het populaire fietsevenement De Ronde Venen-route. Fietsers van alle niveaus kunnen deelnemen aan een van de drie zorgvuldig uitgestippelde tochten, die hen langs de schilderachtige riviertjes en dorpskernen van de gemeente De Ronde Venen voeren.

De familietocht van 40 kilometer is ideaal voor recreatieve fietsers en E-bike gebruikers. De route slingert langs de Waver, Holendrecht en Angstel en volgt grotendeels het ANWB-knooppuntennetwerk. De tocht is volledig uitgepijld met de herkenbare Merel-pijlen en beschikbaar als GPX-bestand via www.ttcdemerel.nl.

Langere routes

Voor de sportieve fietser zijn er langere routes van 70 en 110 kilometer. Deze tochten zijn niet uitgepijld, maar wel digitaal beschikbaar via de websites van TTC De Merel en Fietssport.nl. Beide routes zijn vernieuwd ten opzichte van vorig jaar en doen alle acht kernen van De Ronde Venen aan.

De start en finish zijn bij het Veenweidebad (Optisport) aan de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht. De locatie biedt voldoende faciliteiten zoals fietsenstalling, parkeergelegenheid, douches en horeca. Starten kan vanaf 08.45 uur. De uiterlijke starttijden verschillen per afstand: tot 11.30 uur voor de 40 km, tot 11.00 uur voor de 70 km en tot 10.30 uur voor de 110 km. De eindcontrole sluit om 14.30 uur. Deelname kost 3 euro voor de 40 km en 5 euro voor de langere afstanden. NTFU-leden ontvangen een euro korting en leden van TTC De Merel fietsen gratis mee. Voor de langere afstanden is het dragen van een helm verplicht; voor de 40 km wordt het sterk aanbevolen.

Gastfietsers welkom

Wie goed getraind is en beschikt over een goed onderhouden fiets, kan als gastrijder deelnemen. Aanmelding verloopt via de website van TTC De Merel. Na registratie is men vier weken verzekerd en welkom bij de reguliere clubtochten op donderdag- en zondagochtend.

