Aalsmeer – Dinsdag 25 mei rond kwart voor twee in de middag is in de Zijdstraat een fietser aangereden. Dit gebeurde op het zebrapad bij de doorgang van de Weteringstraat naar het Praamplein.

Volgens getuigen wilde de fietser het zebrapad over fietsen. De man kwam hierdoor in botsing met een taxi. Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek naar het ongeval.

Foto: VTF