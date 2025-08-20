Fietsenchaos bij bushalte Rondweg Mijdrecht

Mijdrecht – Wie regelmatig gebruikmaakt van de bushalte aan de Rondweg in Mijdrecht, zal het niet ontgaan zijn: het fietsenrek aldaar is al geruime tijd onderwerp van ergernis en verwarring. De bovenste parkeerlaag van het rek blijkt nauwelijks toegankelijk, en wordt bovendien zelden gebruikt. Het gevolg? Een wildgroei aan fietsen rondom de halte, slordig geparkeerd en soms zelfs achtergelaten in deplorabele staat.

De oorzaak lijkt tweeledig: enerzijds ontbreekt het aan duidelijke toegang tot de bovenste laag van het rek, anderzijds lijkt haast de boventoon te voeren bij veel reizigers. “Mensen hebben geen tijd om hun fiets netjes te stallen”, klinkt het uit de lokale gemeenschap. “Ze pleuren ‘m neer waar het uitkomt.” Het resultaat is een rommelig straatbeeld en een gevoel van onveiligheid.

Gebrek aan toezicht

Wat verder opvalt, is het gebrek aan toezicht. Er zijn geen camera’s aanwezig en handhaving op fout gestalde of achtergelaten fietsen blijft uit. Fietsen zonder voorwiel of met duidelijke sporen van vandalisme blijven maandenlang staan, zonder dat de gemeente ingrijpt. Dit draagt bij aan het gevoel dat de plek niet veilig is om je fiets achter te laten. Veel inwoners kiezen er dan ook voor hun fiets elders te parkeren; bovenop de dijk of voor nabijgelegen winkels, waar meer sociale controle is. Dat roept de vraag op: hoe kan de gemeente De Ronde Venen deze situatie verbeteren?

Wereld van verschil

Een blik op steden als Utrecht en Amsterdam biedt inspiratie. Daar zijn moderne, bewaakte fietsenstallingen gerealiseerd, voorzien van elektrische systemen die het parkeren vergemakkelijken. Hoewel een dergelijke parkeergarage in Mijdrecht wellicht overdreven is, zou een toegankelijker en gebruiksvriendelijker fietsenrek – eventueel met cameratoezicht – al een wereld van verschil maken.

Ook elders in de gemeente zijn vergelijkbare situaties te vinden. Zo is het fietsenrek bij de bushalte aan de Marickenlaan in Wilnis een verzamelplaats geworden van vergeten en beschadigde fietsen. Een herinrichting van deze plekken, gecombineerd met toezicht en handhaving, zou het fietsgebruik kunnen stimuleren en het straatbeeld verbeteren.

Op de foto: Fietsenchaos bij bushalte Rondweg Mijdrecht. Foto: Wilco de Vries.