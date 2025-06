Feestweek Kudelstaart: Gezellig en gevarieerd!

Kudelstaart – Gezellig druk was het afgelopen woensdag 18 juni tijdens de jaarlijkse braderie in en rond het Winkelcentrum in Kudelstaart. Er werd heerlijk langs alle kramen gewandeld en menig aankoop gedaan. Er was van alles te koop, onder andere kleding, sieraden, tassen en leuke hebbedingetjes. Ook aan de innerlijke mens was gedacht, er was snoep, ijs en snacks van de barbecue. Bewondering was er voor de meiden van SV Omnia met een spetterende demonstratie. Verder kon op het terras genoten worden van een drankje, gezellige muziek en natuurlijk van elkaar en het zonnetje. Het was prachtig weer en er zijn heel veel (buurt)praatjes met vrienden en kennissen gemaakt. En dit kon donderdag 19, zaterdag 21 en zondag 22 juni weer tijdens de diverse van activiteiten van de Feestweek in Kudelstaart.

Ouderenmiddag

Donderdagmiddag kregen alle ouderen vanaf 65 jaar een gezellige middag aangeboden op het Ad Verschuerenplein. Het was er prachtig weer voor. Het zonnetje scheen, de dansvloer werd geopend, er werd getrakteerd op meezingers en natuurlijk waren er versnaperingen, waaronder overheerlijke bitterballen. De feestmiddag voor oudere Kudelstaarters kon mede georganiseerd worden dankzij een donatie van de Veiling Kudelstaart. In de avond vond in ’t Podium het eerste kampioenschap Keezen plaats en na een gezellige avond mochten Jos en Debbie zich kampioen noemen.

Hapjesfestival

Zaterdag 21 juni was het tropisch warm, menigeen koos voor een verblijf binnen en dit kwam best goed uit, want het hapjesfestival ‘Heel Kudelstaart aan de kook’ vond in Dorpshuis ‘t Podium plaats. Het was gezellig druk en er is genoten van allerlei uiteenlopende gerechten. Met een volle maag werd door menigeen vrolijk naar huis gewandeld of gefietst.

FlanHerenweg

De feestweek werd zondag 22 juni afgesloten met een nieuw evenement: FlanHerenweg vanaf 10.00 uur. Autovrij wandelen, skaten, straatspelletjes en onder andere oldtimers bewonderen op de Herenweg en dit viel in de smaak. Het was gezellig druk, er zijn (nieuwe) ontdekkingen gedaan en heel wat buurtpraatjes gemaakt. Het evenement dat geopend werd door loco-burgemeester Bart Kabout en kinderburgemeester Chiemeze, gaat zo goed als zeker volgend jaar een vervolg krijgen. Er wordt dan misschien nog grootser van opzet. Met foto’s nog even nagenieten van een (zeer) warme en gezellige feestweek in Kudelstaart.

Foto’s: www.kicksfotos.nl