Feestelijke opening zondag 28 september: HV Abcoude viert 50 jaar hockeyplezier

Abcoude – Hockeyvereniging Abcoude bestaat dit seizoen 50 jaar en dat wordt groots gevierd met een lustrumjaar vol sportieve en feestelijke activiteiten voor jong en oud. Het jubileumjaar gaat van start tijdens het openingsweekend van 26 tot en met 28 september, met als hoogtepunt de feestelijke opening van het lustrumjaar en het nieuwe clubhuis op zondag 28 september. Iedereen – leden, oud-leden en inwoners van Abcoude – is van harte welkom om dit bijzondere moment samen te vieren.

Programma lustrumweekend: vrijdag 26 september is er een filmavond en muziekbingo voor jeugdleden (van 18.00 tot 21.00 uur); zaterdag 27 september een pannenkoekenfeest voor de jongste jeugd (van 09.30 tot 16.00 uur); en zondag 28 september Super Sunday XXL. Iedereen is welkom van 16.00 tot 20.00 uur. Om 16.30 uur is de officiële start van het lustrumjaar, om 17.00 uur gevolgd door een wedstrijd tussen oud Heren 1 en Heren 2. Daarna is er de feestelijke opening van het nieuwe clubhuis.

Sinds de oprichting in 1975 is HV Abcoude uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met honderden leden, waar sportiviteit, gezelligheid en prestaties hand in hand gaan. “Het 50-jarig bestaan van HV Abcoude is een mijlpaal waar we als club enorm trots op zijn”, zegt voorzitter Habbo De Vaere. “In die halve eeuw hebben we samen gebouwd aan een hechte, sportieve en gezellige vereniging waar generaties Abcoudenaren zich thuis voelen. Het lustrumjaar is een moment om met elkaar terug te kijken op onze rijke historie, maar vooral om vooruit te blikken. Met ons nieuwe clubhuis en een bruisend programma kijken we met veel enthousiasme uit naar de toekomst van onze mooie club.”

Na het openingsweekend volgen nog diverse activiteiten: 14 december een jubileumreceptie op de officiële oprichtingsdag en 27 juni 2026 een familietoernooi en Lustrum Fest met een knallende afterparty. Meer informatie over het lustrumjaar en de club: www.hvabcoude.nl, instagram.com/hvabcoude, facebook.com/hvabcoude.

Hockeyvereniging Abcoude werd opgericht in 1975 en groeide in vijftig jaar uit tot een bloeiende vereniging met bijna 700 leden. Jong en oud kunnen er terecht – vanaf 5 jaar kan er al met plezier gehockeyd worden. De club staat voor toegankelijkheid, sportiviteit, plezier en betrokkenheid. HV Abcoude biedt een omgeving waar prestaties samengaan met gezelligheid, respect en gastvrijheid, zowel op als buiten het veld. Met drie moderne kunstgrasvelden en een nieuw clubhuis blijft HV Abcoude investeren in een toekomst vol hockeyplezier en verbondenheid.

