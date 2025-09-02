Feestelijke opening groepslokalen openbare basisschool Piet Mondriaan

Abcoude – Onder grote belangstelling van leerlingen, ouders en genodigden opende openbare basisschool Piet Mondriaan 27 augustus drie nieuwe groepslokalen. Net op de tijd van de opening van het nieuwe schooljaar 2025-2026. Het bestaande onderwijsgebouw werd te klein om alle leerlingen van de school te huisvesten. Daarom zijn er nieuwe lesruimten bijgekomen. Met het doorknippen van een lint werd de officiële en feestelijke openingshandeling uitgevoerd.

Wethouder Cees van Uden (onderwijshuisvesting): ”Mooi dat we met elkaar aan de start van het nieuwe schooljaar deze lokalen openen. Deze bieden plek aan huidige en toekomstige leerlingen”.

Directeur-bestuurder Martine Koomen: “Wij zijn erg verheugd met de nieuwe groepslokalen boven op de huidige school. Onze scholieren komen in een nieuwe, mooie schoolomgeving met volop kansen om het onderwijs nog beter te maken.”

Piet Mondriaan

De openbare basisschool Piet Mondriaan is sinds 2003 gehuisvest in een groot deel van het Piet Mondriaan Gebouw in Abcoude. Enkele jaren terug voorzag het schoolbestuur dat het aantal leerlingen van de school zou toenemen. Daarom heeft het schoolbestuur heeft samen met de gemeente plannen gemaakt voor de uitbreiding van het Piet Mondriaan gebouw met verschillende nevenruimten, zoals gangen en toiletten voor de school bijgebouwd. Een mooie nieuwe plek voor zo’n 75 leerlingen van groep 7 en 8.

De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft met het Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting 2023 tot en met 2027 de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld. Hiermee was de school in staat om de uitbreiding op het dak van het Piet Mondriaan gebouw te laten ontwerpen en te laten realiseren.

De feestelijke opening van de groepslokalen. Foto: aangeleverd.