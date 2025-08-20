Feestelijke inclusie voor mensen met een beperking

Wilnis – Na een geslaagde eerste editie maakt het Zomer Zot Festival zaterdag 6 september opnieuw zijn opwachting in de Willisstee in Wilnis. Het evenement, dat zich richt op mensen met een beperking, is uitgegroeid tot een kleurrijk en hartverwarmend zomerfeest waarin inclusie, creativiteit en ontmoeting centraal staan.

Van 11.00 tot 14.30 uur biedt het festival een gevarieerd programma met muziek, dans, sportieve activiteiten en creatieve workshops. De nadruk ligt op samen genieten in een ontspannen en toegankelijke sfeer. De organisatie is in handen van Buurderij van Dam, Amstelkade Reinaerde, Zideris en Amerpoort, vier instellingen die zich inzetten voor zorg en begeleiding van mensen met een beperking.

Wat dit festival bijzonder maakt, is de laagdrempelige opzet en de nadruk op gelijkwaardige deelname. Voor een toegangsprijs van 7,50 euro krijgen bezoekers niet alleen toegang tot het programma, maar ook twee consumpties en een patatje. De Willisstee wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een zomerse ontmoetingsplek, waar muziek en beweging hand in hand gaan met persoonlijke aandacht en plezier.

De tweede editie van het Zomer Zot Festival belooft opnieuw een dag te worden waarop grenzen vervagen en verbinding centraal staat. De organisatie hoopt met dit initiatief niet alleen een feestelijke dag te bieden, maar ook bij te dragen aan een bredere maatschappelijke bewustwording rondom inclusie en toegankelijkheid. Leeftijd: 16+, speciaal voor mensen met een beperking.

Voor meer informatie en updates: volg het Zomer Zot Festival op Facebook. Vragen kunnen worden gemaild naar: zomer.festival.wilnis@gmail.com.

Op de foto: Zomer Zot Festival keert terug in Wilnis. Foto: aangeleverd.