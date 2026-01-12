Feest SPIE met quiz over 40 jaar Pramenrace

Aalsmeer – Dit jaar is het themafeest van SPIE op vrijdagavond 6 februari als vanouds in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Het is dit jaar een feestjaar voor de Pramenrace, het wordt namelijk de veertigste tocht der tochten! Daarom is het dit jaar tijdens het themafeest weer mogelijk om de eerste punten te vergaren voor de race zelf. Er wordt in twee rondes een quiz over 40 jaar Pramenrace gespeeld. Dus kom gezellig met je team en open het Pramenrace feestjaar met z’n allen tijdens dit feestelijke feestje.

Uitdelen prijzen

Natuurlijk is er deze avond ook de bekendmaking van het thema. Verder gaan er nog wat prijzen uitgedeeld worden: De rode lantaarn, dit is voor het team dat reglementair het langst heeft gevaren. Genomineerde teams zijn Kees Bontezak en De Welvaartsbuikjes. En het etentje met de SPIE, oftewel wie heeft het mooiste schild ingeleverd? Genomineerde teams zijn Mannengriep, Praamamazing Ladies, De Beurtskippers en FC Zuipschuit.

