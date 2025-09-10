Extra huurverhoging gebruikers Veenweidebad van de baan

De Ronde Venen – Voor de zomer stelde PvdA/GroenLinks schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over een extra huurverhoging voor gebruikers van het Veenweidebad in Mijdrecht. Deze verhoging kwam boven op de jaarlijkse huurverhoging met het prijsindexcijfer en hierdoor zouden leden van verenigingen extra contributie moeten betalen voor het nieuwe sportseizoen. Daarbij bestond de vrees dat leden met een kleinere beurs af zouden haken. Uit de beantwoording van de vragen blijkt nu dat de exploitant van het zwembad in overleg met de gemeente heeft besloten om de huurverhoging niet door te laten gaan. PvdA/GroenLinks is daar blij mee. Raadslid Ernst Schreurs: “Het is goed nieuws dat de extra huurverhoging van de baan is. Voor de zomer heeft de gemeenteraad extra geld beschikbaar gesteld voor het compenseren van de sterk gestegen energiekosten. Mede naar aanleiding van onze vragen, en die gegeven compensatie, is de gemeente samen met de exploitant tot de conclusie gekomen dat de extra huurverhoging voor komend seizoen niet nodig is.”

Zorgen bij verenigingen

Dat is dan ook goed nieuws voor de gebruikers van het Veenweidebad, waaronder zwem- en polovereniging de Amstel die voor de zomer bij de gemeenteraad aan de bel trok. Bij de opening van het Veenweidebad zou de afspraak gemaakt zijn dat de huur jaarlijks alleen mag stijgen met het prijsindexcijfer. De extra huurverhoging van 10% zou dan ook een afwijking zijn van die afspraak. Hoewel het college niet meer kan terugvinden of die afspraak zo hard is gemaakt, blijkt uit documenten wel dat dat destijds de intentie was.

Toekomstbestendige oplossing

Voor komend seizoen blijft de kostenstijging voor gebruikers van het Veenweidebad dan ook beperkt. Tegelijkertijd zal de gemeente samen met de exploitant een toekomstbestendige oplossing moeten vinden voor de beperking van de kosten van het Veenweidebad. De energiekosten zullen zonder investeringen in energiebesparende maatregelen namelijk blijven stijgen en zonder toename van het aantal gebruikers is daar geen dekking voor. Ernst Schreurs: “Over het nemen van energiebesparende maatregelen zou de gemeenteraad voor de zomer besluiten, maar daar wordt nu eerst meer tijd voor genomen. Voor PvdA/GroenLinks staat het openblijven van een goed en betaalbaar zwembad voorop. We zullen een pakket voor energiebesparende maatregelen dat dat mogelijk maakt dan ook zeker steunen.”

Op de foto: Het Veenweidebad. Foto: aangeleverd.