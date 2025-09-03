Expositie in De Lindenboom nog deze week

Mijdrecht – KunstRondeVenen organiseert in haar galerie in winkelcentrum De Lindeboom 7 in Mijdrecht nog tot en met 6 september een expositie met het werk van drie kunstenaars: beelden van Laura Ruhé en schilderijen van Gosia Kowalska en Mieke Schenk. De toegang tot de galerie is gratis en vrijblijvend. Belangstellenden kunnen de kunstenaars persoonlijk ontmoeten op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Gosia Kowalska

De Poolse Gosia Kowalska woont sinds 1991 in Nederland en sinds 1995 in Vinkeveen. Voor haar betekenen tekenen en schilderen ontspanning, meditatie en vrijlating van emoties. Gosia tekent al sinds haar vroege jeugd. Dan kon zij ontsnappen uit de grijze realiteit om zich heen. Ze mocht van haar moeder niet naar de tekenschool, omdat dat niet ‘praktisch’ was. In Nederland heeft zij diverse cursussen gevolgd, om zich in het tekenen en schilderen te bekwamen en een eigen stijl te ontwikkelen. In 2005 sloot zij zich aan bij de schildersgroep Haarzuilens Palet. Ze is ook een aantal jaren cursist geweest bij Atelier de Kromme Mijdrecht. Tegenwoordig geeft ze bij deze kunstenaarsvereniging les in tekenen en schilderen. Zij heeft haar eigen atelier aan huis. Gosia’s hoofdthema’s zijn kleurrijke bloemen, landschappen en stillevens in zowel realistische als abstracte stijlen. In haar schilderijen wil zij de schoonheid van de natuur, de omgeving en simpele voorwerpen aandacht geven en op haar eigen wijze tot expressie laten komen.

Laura Ruhé

Voor Laura Ruhé is beeldhouwen een belangrijk deel van haar leven geworden. Ze beeldhouwt sinds 2000. Geweldige steensoorten kwamen op haar pad. Zoals serpentijn, dat prachtige kleuren verbergt, die pas tevoorschijn komen als de steen is bewerkt. Evenals albast, met zijn mysterieuze kern, die zich pas laat zien als het beeld gepolijst is. Laura heeft al vaker bij KunstRondeVenen met haar beeldhouwwerken aan exposities deelgenomen, maar ook in andere verbanden en op andere plaatsen buiten de regio. Haar beelden maakt zij in een atelier in Amstelveen. De sculpturen zijn van een ongekende schoonheid. Als je de beelden bekijkt, voel je de energie en liefde die Laura in haar werk steekt.

Mieke Schenk

Mieke Schenk is vanaf haar jeugd geïnteresseerd in kunst, in al zijn verschijningsvormen. Tekenen en schilderen heeft zij in al die jaren actief beoefend. Maakte zij vroeger ook vaak aquarellen, tegenwoordig beperkt zij zich tot het schilderen met olieverf op doek. Mieke is autodidact, maar zij heeft in het verleden wel kennis van technieken en stijlen vergaard bij Atelier de Kromme Mijdrecht en bij verschillende docenten, waaronder Hans Leijerzapf en de laatste jaren bij Pavel Sizov. Haar voorkeur voor onderwerpen gaat vooral uit naar landschappen en stillevens. Zij hanteert een realistische stijl, die door de jaren heen nog altijd een waarneembare ontwikkeling doormaakt.

Meer informatie: www.kunstrondevenen.nl en de Facebook-pagina van KunstRondevenen.

Werk van Mieke Schenk. Foto: aangeleverd.