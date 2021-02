Expositie Beeld-taal in Galerie de Tuinkamer

Hoofddorp – Van 5 februari tot en met 27 maart is in Galerie de Tuinkamer in Hoofddorp de expositie Beeld-taal te zien, met werk van Mieke Lankveld (Schilderijen, olieverf, zeegezichten), Antoinette Elsinga (Selenietkunst) en Anneke Harting (keramiek).

Mieke Lankveld

Mieke Lankveld is begonnen in 2002 met acrylverf. De meeste doeken van haar zijn redelijk groot: gemiddeld 1m². In 2010 is zij overgestapt op olieverf en sinds kort werkt ze ook met paletmes. In haar eerste schilderperiode was zij vooral bezig met stillevens. Langzamerhand verschoof haar belangstelling meer naar zeegezichten.

De zee, en vooral de dynamiek van de branding in combinatie met de schittering van de zon op het water en natuurlijk het strand en de lucht is haar grote inspiratiebron. Regelmatig gaat zij naar het strand en schiet daar tientallen foto’s die ze thuis achter haar schildersezel tot een geheel combineert. Rust en weidsheid dat zijn haar beeld-taal.

Antoinette Elsinga

Antoinette Elsinga is gespecialiseerd in het mineraal seleniet. Seleniet is haar passie, het materiaal kent ze inmiddels door en door. Ze weet de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden waardoor ze de rand van het haalbare probleemloos weet op te zoeken.

Het materiaal geeft een transparantie die het werk versterkt. Samen met de glans is het compleet. Juist het materiaal zorgt ervoor dat door lichtinval het werk ieder moment van de dag anders is en zelfs iedere dag anders is. Ze heeft verschillende lijnen ontwikkeld waar haar handtekening duidelijk zichtbaar is, zoals mensen, engelen, harten, Boeddha’s en vrije vormen. Door haar fascinatie voor mensen ziet zij in een ruwe staaf seleniet vaak mensen, geen één staaf seleniet is hetzelfde net als ieder mens. De steen vertelt haar wat kan en wat niet kan.

Anneke Harting

Op jeugdige leeftijd raakte Anneke Harting uit Aalsmeer in de ban van het oermateriaal klei. Later ontdekte zij ook haar voorliefde voor taal. Lange tijd hebben beiden sluimerend en onafhankelijk van elkaar bestaan.

Na diverse opleidingen te hebben gevolgd, waaronder de Vrije Academie in Den Haag, heeft zij de 5-jarige opleiding voor keramisten in Gouda met een uitstekend resultaat afgerond. Al tijdens haar opleiding is ze een geheel eigen weg ingeslagen. Haar sterke verbondenheid met klei vormt samen met haar tweede liefde, de taal, de basis voor monumentale vaasobjecten. Naast vaasobjecten en tuinbeelden, maken ook keramische en bronzen sculpturen deel uit van haar werk.

Terre des Hommes

Galerie de Tuinkamer werkt in dit seizoen samen met Terre des Hommes. In overleg met de exposanten gaat een deel van de opbrengst naar deze stichting, die slachtoffers van kinderarbeid, kindermisbruik en uitbuiting ondersteunt.

Reserveren

Galerie de Tuinkamer is een bijzondere, laagdrempelige plek maar ook hier houdt men zich aan de corona maatregelen, dus graag even reserveren. Maximaal twee bezoekers. Het is een galerie en beeldentuin waar ook nu in een gezellige, ongedwongen sfeer van kunst genoten kan worden en door middel van korte filmpjes kennis gemaakt kan worden met de kunstenaars. De expositie Beeld-taal is op afspraak te zien tot en met 27 maart op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Adres: Wilsonstraat 61 in Hoofddorp. Reserveren kan via: 023- 5623858. Kijk voor meer informatie op www.galeriedetuinkamer.nl.