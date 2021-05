Exportvraag bloemen en planten blijft aantrekken

Aalsmeer – De exportvraag naar bloemen en planten blijft onverminderd aantrekken met hoge productprijzen tot gevolg. “De versoepelingen van de coronaregels geven een extra impuls aan de Moederdag verkoop van bloemen en planten”, aldus directeur Matthijs Mesken van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten. Nederlandse exporteurs boekten vorige maand een kwartaal exportrecord. De cijfers over april beloven opnieuw positief uit te pakken en ook april 2019 te overstijgen, meldt Floridata die de exportstatistieken genereert.

Positieve aanloop naar de Moederdag

Moederdag valt in de meeste afzetlanden in mei en dat is goed te merken aan de handel. Engelse Moederdag viel dit jaar op 14 maart. “De laatste 10 weken verkochten wij heel veel meer dan andere jaren. Of dit precies Moederdag gerelateerd is, is moeilijk te zeggen”, vertelt Fred Beekenkamp, teamleider inkoop bij Javadoplant. ”De beschikbaarheid van planten is een probleem vanwege de enorme marktvraag”. Op zondag 2 mei werd Moederdag gevierd in onder andere Spanje, Portugal, Roemenië en Hongarije. “De handel van bloemen en planten naar Zuid-Europese landen is vorig jaar door de coronacrisis het meest weggevallen. Deze landen herstellen nu heel goed”, vertelt commercieel directeur Cees Bakker van Hilverda de Boer. “Ook de verkoop naar verre vliegbestemmingen verloopt goed, ondanks dat we te maken hebben met hoge luchtvrachtkosten. Vooral de Verenigde Staten komt weer tot bloei als gevolg van het vaccinatieprogramma”. Op woensdag 26 mei volgt nog de Poolse Moederdag. De Franse en Zweedse Moederdag vallen op de laatste zondag van mei.

Hoge inkoopprijzen en kosten

“Door de hoge prijsvorming als gevolg van de grote vraag naar bloemen en planten, verwachten we dat de exportwaarde dit jaar de recordwaarde van 2019 ruimschoots zal overstijgen”, stelt Matthijs Mesken. “De inkoop is echter veel duurder dit jaar en handelaren hebben te maken met hoge kosten voor onder andere transport en door Brexit”, geeft Mesken ter nuancering aan. “Al zullen we dit jaar over de maanden juni en juli een kleine dip terugzien, vanwege het herstel over dezelfde maanden vorig jaar”, verwacht Wesley van den Berg, manager van Floridata over het verloop. “Bloemen en planten worden duur betaald, waardoor uiteindelijk de exportwaarde alsnog richting de 7 miljard kan stuwen”, verwachten VGB en Floridata.