Explosie Watersnip in Mijdrecht

Mijdrecht – Aan de Watersnip in Mijdrecht is woensdag rond 13.00 uur een vuurwerkbom in de achtertuin van een woning gegooid. De daders reden op een scooter door de steegjes en wierpen al rijdend de bom in de tuin en gingen er snel vandoor. Door de enorme knal sneuvelden enkele ruiten en ontstond in de tuin een fikse brand. Hierop werden alle hulpdiensten gealarmeerd en zelfs de traumaheli vloog al boven de wijk. De brandweer wist het vuur snel te bedwingen en heeft aan de achterzijde en onder het dak alles geblust en gecontroleerd. Eén bewoner liep lichte verwondingen op, ambulancepersoneel heeft de persoon nagekeken maar die hoefde niet mee naar een ziekenhuis. De traumaheli keerde na een rondje boven Mijdrecht weer terug naar de basis. De politie zette de omgeving af en heeft in de buurt overal aangebeld voor camerabeelden. Het mag een wonder heten dat er niet meer personen gewond zijn geraakt.



Foto: Explosie aan de Watersnip in Mijdrecht. Foto: Jan Uihol.