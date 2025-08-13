Eveline is blij met haar prijs

De Ronde Venen – Na alle antwoorden van lezers die meededen aan de Tour de France puzzelwedstrijd te hebben doorgespit, bleken achttien inzenders alle vragen goed beantwoord te hebben. Drie prijzen mocht de Nieuwe Meerbode dankzij onder-nemers wegegeven. Een racefiets Trek Domane ter waarde van 1.000 euro van Blom & Blom Fietsexperts (www.fietsexperts.nl), met vestigingen in Mijdrecht en Uithoorn; een dekbedovertrek Team Visma van 49,95 euro van Den Ouden Wonen en Projecten in Mijdrecht (www.denoudenwonen.nl), en een ‘proeftas zomertoppers’ van Wittebol Wine & Spirits (www.wittebolwijn.nl) in Aalsmeer van 35 euro.

De racefiets is gewonnen door Eveline van Oostrom uit Mijdrecht, het dekbedovertrek door Manuela Meijer, eveneens uit Mijdrecht, en de ‘proeftas zomertoppers’ door Willem van Ham uit Vinkeveen. Van harte gefeliciteerd.

Op de foto: Een racefiets Trek Domane ter waarde van 1.000 euro van rijwielspecialist Blom & Blom voor Eveline van Oostrom. Foto: Wilco de Vries.