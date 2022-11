Erehaag voor geliefde Gerrit ter Reehorst bij RKDES

Kudelstaart – Bij RKDES is vrijdag 4 november met een indrukwekkende ceremonie afscheid genomen van Gerrit ter Reehorst. De Kudelstaarter is op 27 oktober op de nog jonge leeftijd van 55 jaar overleden en was actief betrokken bij de afdeling voetbal van de Kudelstaartse vereniging. “Gerrit was een zeer geliefd persoon bij RKDES. Altijd vriendelijk, behulpzaam en bescheiden”, aldus het bestuur, vrijwilligers en leden van s.v. RKDES.

Gerrit ter Reehorst was jarenlang spelend lid van RKDES. Hij was vooral bekend als trainer van de vijf-jarigen, die hij de eerste beginselen van het voetballen bijbracht. Later werd hij leider en trainde hij de senioren. Ook was Gerrit betrokken bij activiteiten, zoals het G&G-toernooi bij de afsluiting van het seizoen.

Door familie en vrienden werd een laatste groet gebracht aan Gerrit op de middenstip van het hoofdveld. Hierna vormden allen met fakkels een erehaag, waarna Gerrit in stilte vertrok naar zijn laatste rustplaats. In de kantine werden aansluitend herinneringen opgehaald en gedeeld. Een traan voor het gemis, een glimlach voor alle mooie herinneringen. “Gerrit was een vriend uit duizenden. Een gouden kerel. Zijn betrokkenheid en oprechte interesse in eenieder en zijn lach in de kantine zullen nooit vergeten worden.”