Energieverbruik in Aalsmeer hoog

Aalsmeer – Inwoners van de gemeente Aalsmeer verbruiken relatief veel gas, zo blijkt uit gegevens van Rijkswaterstaat en de Klimaatmonitor. Een gemiddeld huishouden in Aalsmeer maakte in 2017 maandelijks ruim 126 euro over aan de energieleverancier. In 2019 loopt dit op tot liefst 164 euro.



De hoge energierekening komt tot stand door een relatief hoog gasverbruik. Een gemiddeld gezin in Aalsmeer stookt jaarlijks 1400 M3 gas en verbruikt 3230 kWh stroom. Het gemiddelde verbruik in Nederland ligt op 1240 M3 gas en 2860 kWh stroom per huishouden. Het relatief hoge energieverbruik in Aalsmeer kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan de aanwezigheid van grotere woningen, grotere huishoudens en een relatief laag gebruik van duurzame energiebronnen zoals warmtepompen, zo stelt Energiehunter.nl.

Energiekosten stijgen

Hoewel de energierekening van gezinnen in Aalsmeer wel is gedaald tussen 2010 tot 2017 (van 1917 euro naar 1508 euro) gaan gezinnen de komende jaren weer fors meer betalen voor gas en stroom. De gemiddelde energiekosten stijgen in 2019 naar ruim 164 euro per maand, een stijging van ruim 30% ten opzichte van 2017. Deze prijsstijging wordt veroorzaakt door hogere belastingen op energie, en doordat energieleveranciers meer rekenen voor levering van gas en stroom.

Toename zonnepanelen

Inwoners in Aalsmeer maken steeds meer gebruik van duurzame energie. Op dit moment zijn er 926 geregistreerde zonnepanelen installaties in de gemeente. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2010, toen er nog maar 87 woningen met zonnepanelen waren geregistreerd. Mede door subsidies en de gunstige salderingsregeling wordt verwacht dat het aantal installaties verder zal toenemen.