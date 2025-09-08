Wilnis – IJsclub Nooit Gedacht opent het nieuwe schaatsseizoen op een wel heel bijzondere manier: met een Elfstedentocht zonder ijs. Zaterdag 20 september organiseert de club van 14.00 tot 16.30 uur een feestelijke middag in de Willisstee voor kinderen van 6 tot 12 jaar vol schaatsspelletjes, plezier en koek & zopie.

De middag staat volledig in het teken van de schaatssport, maar dan in zomerse omstandigheden. Kinderen kunnen zich heerlijk uitleven. Het idee is een speelse versie van de Elfstedentocht, waarbij kinderen langs 11 ‘steden’ gaan en bij elke stad een stempel krijgen. Wie alle stempels verzameld heeft, krijgt een verrassing. En daarnaast kunnen de kinderen ook meedoen met een prijsvraag en kans maken op leuke prijzen.

De middag is vrij toegankelijk en kinderen hoeven zich niet vooraf aan te melden. Het is wel belangrijk om gymschoenen voor binnen mee te nemen, dit is verplicht. Ze kunnen op elk moment aansluiten en meedoen met de activiteiten.

Elfstedentocht zonder ijs in de Willisstee. Foto: aangeleverd.