Eiland van Hein tekent intentieverklaring ‘Eén tegen Eenzaamheid’

Wilnis – Eiland van Hein heeft afgelopen 4 september de intentieverklaring ‘Eén tegen Eenzaamheid’ ondertekend. Daarmee is Eiland van Hein nu officieel deelnemer van de lokale coalitie in De Ronde Venen die eenzaamheid bespreekbaar maakt en wil verminderen en voorkomen. Het Eiland van Hein is een bijzonder recreatiegebied in aan de Bovendijk in Wilnis en is onderdeel van het zogeheten Sloepennetwerk, een netwerk van vaar-, fiets- en wandelroutes in het Groene Hart.

Sociale activiteiten

Achter Eiland van Hein staat de Stichting van Hein. Deze stichting richt zich op het verlichten van eenzaamheid onder ouderen en het ondersteunen van kinderen met of zonder beperking bij hun uitdagingen. Dat doen zij door het organiseren van sociale activiteiten, vaak in spelvorm. Daarnaast zet Stichting van Hein zich in voor het behoud van recreatieterrein Eiland van Hein en wil zij deze natuurlijke omgeving graag met anderen delen.

Activiteitenoverzicht

Tijdens de Zomer van de Ontmoeting (van 21 juli tot en met 31 augustus) vonden er bij Eiland van Hein al activiteiten plaats in het kader van ‘Eén tegen Eenzaamheid’. Deze waren zeer succesvol en trokken meer deelnemers dan verwacht. Ook tijdens de komende Week van de Ontmoeting (van 25 september tot en met 1 oktober) zijn er weer verschillende activiteiten bij Eiland van Hein gepland. Vanaf 19 september is het volledige activiteitenoverzicht te vinden op www.stichtingsamens.nl/activiteiten.

Campagne

De campagne ‘Eén tegen Eenzaamheid’ is een landelijk initiatief met als doel eenzaamheid bespreekbaar te maken en terug te dringen. In De Ronde Venen werkt Samens hierin samen met een brede lokale coalitie, bestaande uit onder meer Bibliotheek Utrechtse Venen, Buurtgezinnen, Cazas, Eiland van Hein, Gezinsbuddy, Gezonde Venen, ’t Gilde, Gouderdom, Handje Helpen, Kwadraad, NPV De Ronde Venen, OBV Abcoude/Baambrugge, Senior Sportief Actief, Stichting De Paraplu, St. Tjitze Hesselius, Thuisgekookt en Zonnebloem afd. Wilnis/De Hoef.

Op de foto: Eiland van Hein heeft afgelopen 4 september de intentieverklaring Eén tegen Eenzaamheid ondertekend. Foto: aangeleverd.