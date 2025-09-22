EHBO-vereniging Lucas Vinkeveen in Zuiderwaard

Vinkeveen – EHBO-vereniging Lucas Vinkeveen is zaterdagochtend 27 september vanaf 9.00 uur aanwezig in winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen.

Een woordvoerder: “Veel mensen krijgen dagelijks te maken een groter of kleiner letsel. Wat moet je doen als iemand naast je getroffen wordt door een ongeluk? Sta je met je handen in het haar of weet je hoe je moet handelen? Dit is allemaal te leren tijdens een EHBO-opleiding. Lucas biedt naast beginnersopleidingen ook reanimatieopleidingen.

Meer informatie is te vinden op www.ehbolucasvinkeveen.nl. Via deze site kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor de beginnersopleiding die 8 oktober start.

EHBO-vereniging Lucas Vinkeveen is zaterdag aanwezig in winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen. Foto: aangeleverd.