EHBO: Heldendom begint met kennis

Vinkeveen – Wat doe je als iemand plotseling in elkaar zakt? Veel mensen bevriezen, kijken hulpeloos toe. Maar sommigen handelen en redden levens. Die cruciale vaardigheid leer je tijdens de EHBO-opleiding in Vinkeveen, waar kennis, moed en compassie samenkomen.

Vanaf 8 oktober start een reeks van acht woensdagavonden waarin deelnemers worden opgeleid tot eerstehulpverleners. De cursus, gegeven in het EHBO-gebouw aan de Pijlstaartlaan 1A, biedt praktische training in reanimatie, het gebruik van een AED, wondverzorging en het omgaan met noodsituaties zoals verstikking of bewusteloosheid. De opleiding sluit af met een examen en een certificaat van Het Oranje Kruis, vaak volledig vergoed via aanvullende zorgverzekeringen.

EHBO is niet alleen voor professionals. Ouders, sportcoaches, leerkrachten, vrijwilligers en betrokken burgers: iedereen kan het verschil maken. Want in nood telt elke seconde, en wie weet wat te doen geeft niet alleen hulp, maar ook rust en vertrouwen.

De cursus is meer dan techniek; het is een investering in gemeenschap en verantwoordelijkheid. In een tijd waarin hulp vaak van buiten wordt verwacht, biedt EHBO de kans om zelf die helpende hand te zijn.

Aanmelden kan via 0297-564192 of ehbolucasvinkeveen@gmail.com.

Vanaf 8 oktober start een reeks van acht woensdagavonden waarin deelnemers worden opgeleid tot eerstehulpverleners. Foto: aangeleverd.