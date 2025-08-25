Eerste wedstrijd De Zilveren Turfloop start in Mijdrecht

Mijdrecht – Hardlopen, gezondheid en plezier komen samen tijdens de 30e editie van het Zorg en Zekerheid Circuit. Deze jubileumeditie is gegroeid naar negen uitdagende en afwisselende hardloopwedstrijden tussen november 2025 en mei 2026. De eerste wedstrijd, De Zilveren Turfloop, vindt komende 2 november plaats in Mijdrecht.

Hier biedt het Zorg en Zekerheid Circuit een geweldige kans voor jong en oud om in beweging te komen en deel uit te maken van een hechte hardloop community. Of je nu een beginner bent of al ervaring hebt, iedereen is welkom.

“Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid is vanaf de start van het Zorg en Zekerheid Circuit actief en betrokken. Alle lopen zijn in de regio van Zorg en Zekerheid, op deze manier steunt Zorg en Zekerheid de sportclubs in de regio én stimuleert om samen te bewegen”, zegt voorzitter Erik Swaab.

Gratis deelname

Speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar is deelname aan de 5 km van het Zorg en Zekerheid Circuit gratis bij deelname aan minimaal vijf wedstrijden. Een geweldige kans om samen met vrienden deel te nemen, nieuwe mensen te ontmoeten en sportief bezig te zijn. Scholen en sportverenigingen worden aangemoedigd om hun teams in te schrijven en deze unieke ervaring met hun leerlingen te delen.

Waarom meedoen?

Het Zorg en Zekerheid Circuit is meer dan alleen een reeks hardloopwedstrijden. Het draait om gezondheid, persoonlijke doelen en samen genieten van het hardlopen. Elke wedstrijd vindt plaats op een unieke locatie in de Randstad, van Mijdrecht tot Lisse en Leiden. Deelnemers kunnen hun voortgang delen via sociale media en hardloopapps zoals Strava. Bovendien is er op elke wedstrijddag een gezellige en motiverende sfeer voor alle deelnemers, ongeacht niveau. Maar een of twee keer meedoen? Ook dat is mogelijk.



Inschrijven kan via www.zorgenzekerheidcircuit.nl of op de dag van de wedstrijd zelf.

De eerste wedstrijd van De Zilveren Turfloop start in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.