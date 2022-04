Eerste prijs wedstrijdploeg Brandweer Aalsmeer

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 2 april heeft de wedstrijdploeg van Kazerne Aalsmeer deelgenomen aan een brandweerwedstrijd in de klasse 112 in Halfweg en Zwanenburg. Het team wist de eerste plaats te bemachtigen en is door dit resultaat door naar de volgende ronde. De brandweer en de wedstrijdploeg in actie zien in ‘eigen dorp’?

Open dag

Noteer dan zaterdag 21 mei in de agenda. Deze dag houdt Brandweer Aalsmeer een open dag. Er worden diverse demonstraties gegeven en uiteraard is er ook van alles te doen. Durf jij Aalsmeer vanuit de lucht te bekijken in de hoogwerker? De open dag is van 10.00 tot 16.00 uur in en rond de kazerne aan de Zwarteweg.

Het korps Aalsmeer is overigens nog op zoek naar vrijwilligers. De open dag is een mooie en informatieve gelegenheid om nader kennis te komen maken. Eerder mag/kan ook, iedere maandagavond houdt het korps oefenavond in/nabij de kazerne. Wel graag vooraf even contact opnemen.