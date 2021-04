Eerste lot verkocht voor 52e Zonnebloemloterij

Aalsmeer – Samen gingen ze op pad, Zonnebloemgast mevrouw de Vries en vrijwilliger Ans de Kruijf. Op weg naar de sfeervolle buitenlocatie van Bloemsierkunst Peter en Marian Stokman aan de Hornweg. Daar werd het startsein gegeven voor de lotenverkoop van alweer de 52e Zonnebloemloterij en het eerste lot was meteen verkocht. Op 20 april zijn vrijwilligers gestart met de lotenverkoop. Iedereen die deze loten koopt, steunt de activiteiten voor de gasten van de Zonnebloem afdeling Aalsmeer en Rijsenhout. De afdeling zet zich in voor mensen die door hun lichamelijke beperking in sociaal isolement dreigen te komen. Door de corona maatregelen kwamen de activiteiten onder druk te staan en zijn de Zonnebloemgasten, die toch al beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid, extra hard getroffen. Om toch in contact te blijven, onderneemt de afdeling de meest creatieve acties om de gasten aangesloten te houden bij de samenleving. En daar is geld voor nodig, daarom de lotenverkoop!

Loten kopen en verkopen

Het welzijn van gasten en vrijwilligers is topprioriteit voor de Zonnebloem, dus is er gezocht naar veilige manieren om de Zonnebloemloten te verkopen. Ook dit jaar kan weer met het envelopje besteld worden en contactloos met een QR-code betaald worden. Daarnaast kunnen er online loten worden besteld op de website van de Zonnebloemafdeling Aalsmeer en Rijsenhout: https://www.zonnebloem.nl/zelf-loten-verkopen/p/a00827

Mooie prijzenpot

Natuurlijk speelt iedereen mee om het mooie werk van de afdeling Aalsmeer en Rijsenhout te steunen, maar het geweldige prijzenpakket is ook heel aantrekkelijk. Er zijn nieuwe prijzen, zoals een vakantie in het Beekse Bergen Safari Resort, een dagje uit bij Tuinen Appeltern, handige keukenapparaten zoals een airfryer en een originele Zonnebloem thermosfles. De vrijwilligers van de Zonnebloemafdeling Aalsmeer en Rijsenhout verwachten veel loten te verkopen en met behulp van ondernemers, zoals Bloemsierkunst Peter en Marian Stokman die ook loten verkoopt, wordt de verkoop alleen maar beter. Winkeliers, tuincentra en andere ondernemers die ook mee willen helpen met de lotenverkoop, kunnen deze bestellen bij penningmeester Wim Zandvliet van de afdeling Aalsmeer en Rijsenhout. Stuur hiervoor een e-mail naar: wim.zandvliet@planet.nl of bel 06-33725581. De trekking van de Zonnebloemloterij is op 8 november 2021.