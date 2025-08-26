Abcoude – Voor de kerk in Abcoude ligt een tapijt van verdriet, liefde en herinnering aan de 17-jarige Lisa. Tussen de rozen, zonnebloemen en tulpen een enkel kaarsje. Haar leeftijdgenoten kwamen in stilte, de meeste in tranen.

Lisa was één van hen; jong, vol dromen, midden in het leven. Nu is ze een naam op een kaart, een foto in een lijst, een leegte in een klas. Maar hier, in deze bloemenzee, leeft ze voort. In elke bloem, in elke traan, in elke omhelzing tussen vrienden die elkaar steviger vasthouden dan ooit. Abcoude huilt, maar vergeet haar niet. Juist niet in deze bizarre feestweek.

Een zee van bloemen voor Lisa. Foto: Nieuwe Meerbode.