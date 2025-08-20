Een vredige Regatta: Internationale vriendschap op de Vinkeveense Plassen

De Ronde Venen – Waar jarenlang de Anne Akke en de Dullstroom de toon zetten tijdens de Regatta, waren het dit jaar twee buitenlandse boten die voor het meeste spektakel zorgden: de Anne Oekrin en de Dully-Poetin. Beide schepen, met bemanningen die elkaar eerder troffen tijdens de beruchte Oostblok Games, stonden bekend om hun vurige rivaliteit. Maar hoe anders verliep de vijftiende editie van de Regatta, verleden week maandag op de Vinkeveense Plassen.

Stevige wind

De teams arriveerden hand in hand bij de start, keuvelend en zichtbaar ontspannen. In het stralende zonlicht blonken de boten als nooit tevoren. De Anne Oekrin was uitgerust met gloednieuwe zeilen en tuigage, terwijl de Dully-Poetin zoals vanouds uitblonk in zelfverzekerdheid. Vanwege de stevige wind besloot de organisatie de barbecue en borrel voorafgaand aan de wedstrijd te houden. De extra ballast van haring, vlees en – uiteraard – wodka, zou de kans op kapseizen aanzienlijk verkleinen.

Wat volgde was een enerverende, maar bovenal vreedzame Regatta. De koppositie wisselde regelmatig, maar nooit ten koste van de sportiviteit. Er werd voorrang gegeven in plaats van genomen en beide teams gunden elkaar de overwinning.

Geen verliezers

Opvallend was de inzet van een eigen drone-team door beide boten. Vanuit de lucht werden schitterende beelden gemaakt, die tijdens de race onderling werden gedeeld. De drones dienden bovendien als luchtbrug voor het uitwisselen van hapjes en drankjes; een noviteit die de wedstrijd meerdere keren stillegde voor gezamenlijke consumptie. De sfeer werd er alleen maar gezelliger door.

De finish naderde en tot het laatste moment bleef onduidelijk wie de overwinning zou opeisen. Uiteindelijk gingen beide boten zij aan zij over de eindstreep. Geen verliezers dit jaar, alleen winnaars.

Gediskwalificeerd

Een opmerkelijk moment volgde toen de Amerikaanse boot M.A.G.A., onder leiding van kapitein Donny Tramp, alsnog de overwinning claimde. Helaas bleek de ingediende finishfoto door kunstmatige intelligentie te zijn gemanipuleerd. De boot werd daarop gediskwalificeerd.

Een speciale vermelding gaat uit naar Albert Lisnuk, schipper van de Anne Oekrin en afkomstig uit het Oekraïense Nova Pokupka (tweede van links op de foto). Hij ontving de prestigieuze oeuvreprijs voor zijn onuitputtelijke uithoudingsvermogen. Zoals men in Oekraïne zegt: ‘Peremahaye napolehlyvyy!’, volharding overwint! Samengevat: een uiterst geslaagde Regatta, met sportiviteit, innovatie en internationale vriendschap als kernwaarden. Op naar editie vijftien.

Op de foto: Een vredige Regatta; internationale vriendschap op de Vinkeveense Plassen. Foto: aangeleverd.