Een reis door 110 jaar verhalen

Vinkeveen – Het Spoorhuis Vinkeveen opent zondag 14 september de deuren voor het publiek tijdens Open Monumentendag. Tussen 11.00 en 16.00 uur krijgen bezoekers een unieke kans om het historische karakter van het voormalige station te ervaren, waar verleden en heden op bijzondere wijze samenkomen. De toegang is gratis, in het kader van Open Monumentendag. Voor wie even wil pauzeren, staan koffie en thee klaar in de wachtkamer; een ruimte die op deze dag een geheel eigen invulling krijgt.

Centraal in het programma staat de documentaire Station Vinkeveen, 110 jaar lief en leed in het Spoorhuis, die elk heel uur vertoond wordt in het Bagagedepot. Deze film biedt een indringende blik op het leven in en rond het Spoorhuis: van bewoners en spoorwegmedewerkers tot geliefden en ruziemakers. De verhalen zijn rauw, ontroerend en soms verrassend herkenbaar; een mozaïek van menselijke ervaringen die het gebouw tot leven brengen.

‘Garage sale’

Daar organiseert Spoorhuis-directeur Gert Tetteroo een bijzondere ‘garage sale’. Zijn verzameling kunstvoorwerpen, spoor-memorabilia en curiosa is het resultaat van jarenlange passie en speurtochten. Van bronzen tuinengeltjes en prenten van Amsterdam, Utrecht en zelfs Monte Carlo, tot een Grieks-orthodox icoon van de evangelist Mattheus uit de 18e eeuw; de collectie is even eclectisch als intrigerend. Ook alledaagse objecten zoals oliekannetjes, asbakken en oude wagonfoto’s zijn te koop, vaak met een verhaal dat terugvoert naar het spoorverleden.

Tetteroo benadrukt dat het Spoorhuis niet alleen een monument is, maar ook een plek van ontmoeting en verwondering. “We willen mensen laten zien dat erfgoed leeft. Niet alleen in stenen en documenten, maar vooral in verhalen en objecten die resoneren met het dagelijks leven.”

Wie het Spoorhuis op 14 september bezoekt, stapt niet alleen een gebouw binnen, maar ook een tijdlijn van herinneringen. Een aanrader voor liefhebbers van geschiedenis, kunst én menselijke verhalen.

Meer informatie: www.hetspoorhuis.nl, contact: info@hetspoorhuis.nl, tel. 0297-246111/06-51327584.

Verleden en heden in het Spoorhuis in Vinkeveen. Foto: aangeleverd.