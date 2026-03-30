Een dag om even op adem te komen bij IPSO centrum ’t Anker

De Ronde Venen – IPSO centrum ’t Anker aan Bozenhoven 67 in Mijdrecht organiseerde 24 maart weer haar jaarlijkse verwendag; ’t Anker vierde haar 22-jarig bestaan. Ruim 40 gasten – mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden – werden een dag lang in de watten gelegd door dertien professionele vrijwilligers uit De Ronde Venen.

Voor veel bezoekers is zo’n dag meer dan alleen verwennerij. Het is een moment om even los te komen van zorgen, om op adem te komen en om samen te zijn met mensen die begrijpen wat je doormaakt.

Bezoekers konden genieten van voetreflexmassage, handmassage, pedicure, holistische massage, manicure, schoonheidsbehandeling en een kappersbehandeling. Kapsters Rachel Ruiter en Jessica Castelijn, nagelstylistes Annemarie van Cooten en Marieke de Wit, pedicures Jacqueline Helling, Marleen Hazeleger en Stella van Beek van der Maat en schoonheidsspecialistes Ineke van Diemen en Caroline Schenk waren van de partij. Massages werden verzorgd door Jolanda Zaal, Marion Coppens en Frans Flissinger. En fotograaf Robert Joore legde het resultaat vast. Schoonheidsspecialisten Bodine van beautysalon Bo en masseuse Martine Cornelisse moesten helaas voor dit jaar afzeggen.

Tussen de behandelingen door was er ruimte voor ontmoeting, met een gezamenlijke lunch, hapjes en drankjes. De HEMA verzorgde het gebak en de bloemen op de tafels kwamen van Wiegmans.

Een dag met een gouden randje

De reacties van gasten waren hartverwarmend. “Een dag met een gouden randje”, aldus een van de bezoekers. Coördinator Margreth de Wit vult aan: “Ook de verwenners zelf hebben het als een heel mooie dag ervaren. Dankbaar voor wat ze konden geven en de mooie gesprekken.”

Met deze dag laat ’t Anker zien hoe belangrijk het is om even op adem te kunnen komen in een warme, begripvolle omgeving. Geïnteresseerd in wat ’t Anker voor iemand betekent? Loop eens binnen voor een kop koffie of een gesprek op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.

’t Anker vierde haar 22-jarig bestaan. Foto: aangeleverd.