Echtpaar Timmer na 65 jaar “nog steeds dol op elkaar”

Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers heeft een bezoek gebracht aan het Uithoornse echtpaar Timmer dat op 11 juli 65 jaar getrouwd was. De burgervader bracht het bruidspaar een mooie bos kleurrijke bloemen. Dat het paar na zoveel jaar nog steeds dol op elkaar is, wordt de burgemeester snel duidelijk. Zo laat de bruidegom trots zien wat voor prachtige borduurwerken zijn vrouw allemaal gemaakt heeft. Maar ook is er een glinstering in de ogen te zien als hij de burgemeester vertelt waar zij elkaar ontmoet hebben, ruim 65 jaar geleden. “Ik werkte in het luchtvaartlaboratorium (NLR) in Amsterdam. En daar kwam zij ook werken. Toen is de vonk overgeslagen,” vertelt hij. Zijn vrouw vult aan: “We zijn getrouwd en gaan wonen op een zolder in Amsterdam. Mijn man kwam een paar jaar later een oude bekende tegen in de bus. Die vertelde dat hij naar Uithoorn was verhuisd. En dat het daar prachtig wonen is. Wij kenden Uithoorn allebei niet. Mijn man is een Amsterdammer en ik kom uit Zeeland. We werden uitgenodigd bij zijn kennis in Uithoorn. Hij adviseerde ons om een huis aan te vragen. Dat hebben we gedaan. Nu wonen we alweer bijna 60 jaar in Uithoorn!” De dag van het huwelijk staat bij beiden nog in het geheugen gegrift. De bruid vertelt de burgemeester: “We zijn getrouwd in Goes. Het was prachtig weer. Wat een geluk! Daarna waren we vier dagen vrij, en alle dagen hadden we slecht weer.”

Het bruidspaar laat weten het bezoek van de burgemeester enorm te hebben gewaardeerd. En dat gevoel is geheel wederzijds, verzekert Heiliegers hen.