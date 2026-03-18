Baambrugge – Het Groene Loket Baambrugge en de Energieke Rondeveners organiseren dinsdag 24 maart om 20.00 uur in Dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge een avond die licht werpt op een vaak verborgen realiteit: de milieu‑impact van onze kledingkast. De bijeenkomst biedt zowel achtergrondinformatie als praktische alternatieven voor wie bewuster met kleding wil omgaan. De toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Uit cijfers blijkt dat Nederlanders gemiddeld 46 kledingstukken per jaar kopen en er 40 wegdoen. Bovendien blijft ruim een derde van de kledingkast langer dan een jaar onaangeraakt. Wat betekent dat voor het milieu? En waar eindigen de berg textiel die we jaarlijks afdanken?

Tijdens de avond geeft Erica van Doorn, voormalig directeur van een textielinzamelbedrijf, inzicht in de keerzijde van de kledingindustrie. Zij gaat in op de gevolgen van overconsumptie, de wereldwijde afvalstroom van textiel en de mogelijkheden om duurzamer met kleding om te gaan.

Naast de lezing is ook Sustainable Styliste Victorien van Duuren, buurtgenoot en initiatiefnemer van de Free Fashion Kar, aanwezig. De kar is geen kledingkraam, maar een ruilpunt: bezoekers kunnen een kledingstuk meenemen dat zij zelf niet meer dragen, of juist iets moois uitzoeken dat een ander heeft ingebracht. Het idee: delen in plaats van kopen, en zo samen de levensduur van kleding verlengen.

Vrijwilligers van zowel het Groene Loket als de Energieke Rondeveners zijn aanwezig om bezoekers te woord te staan over duurzaamheid, hergebruik en energiebesparing. De bijeenkomst maakt deel uit van de campagne ‘Heel De Ronde Venen Repareert’.

Op de foto: Duurzame kleding in de schijnwerpers in Baambrugge. Foto: aangeleverd.