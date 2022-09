Duurzame Doppers voor groep 3-leerlingen

Aalsmeer – Deze week zijn alle groep 3-leerlingen in Aalsmeer en Kudelstaart verrast met een duurzame Dopper waterfles. Wethouders Bart Kabout en Willem Kikkert reikten de flessen uit bij OBS De Zuidooster. De kinderen krijgen de Doppers in de Drink Water Week, om het drinken van water te bevorderen. Water drinken uit een Dopper is duurzaam en dus goed voor het milieu. Nergens in de wereld is de kwaliteit van het drinkwater zo hoog als in Nederland. Kraanwater drinken is een gezonde en duurzame keuze. Er zitten geen slechte stoffen in water en het bevat geen calorieën. Je lichaam heeft water nodig om goed te functioneren, en als je te weinig drinkt, kun je hoofdpijn krijgen of je slechter concentreren. Op de flyer die de leerlingen bij de Dopper krijgen, staat uitgelegd waarom water drinken goed is voor je. Op de achterkant staan tips om water met een smaakje te maken, bijvoorbeeld met schijfjes komkommer of sinaasappel.

Gezonde leefstijl

Aalsmeer is al jaren een JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) gemeente en gaat voor een gezonde jeugd met een gezonde toekomst. Team Sportservice helpt de gemeente bij het uitvoeren van dit programma. Wethouder Bart Kabout: “Gezond eten, gezond drinken en lekker bewegen: zo blijven we allemaal fit. Water drinken draagt bij aan een gezonde leefstijl van onze kinderen. Dat is iets waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.”

Goed voor het milieu

Wethouder Kikkert (Duurzaamheid): “Dopperflessen zijn een duurzame manier om water te drinken. Je kunt de flessen steeds opnieuw vullen. Door Doppers te gebruiken in plaats van plastic flesjes, kunnen leerlingen makkelijk een bijdrage leveren aan het verbeteren van het milieu.” Dopperflessen zijn voor het grootste deel gemaakt van gerecycled en duurzaam materiaal, zonder schadelijke stoffen. Door herbruikbare flessen te gebruiken, wordt de plastic soep verminderd en wordt bijgedragen aan een betere toekomst voor volgende generaties. Dopper helpt ook met schoon drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden en met voorlichting over hoe beter om te gaan met het milieu.

Leerlingen buiten Aalsmeer

Aalsmeerse kinderen die in groep 3 zitten op het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of een basisschool buiten Aalsmeer, kunnen de Doppers ophalen bij de receptie van het gemeentehuis. Vanaf vrijdag 30 september staan de Doppers hier klaar tijdens openingstijden van de balie Burgerzaken.