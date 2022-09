Duofiets voor Aelsmeer van vrienden Zorgcentrum

Aalsmeer – Ook bij Zorgcentrum Aelsmeer is er op 17 en 18 september een expositie in het kader van de Kunstroute in Aalsmeer. Jan Dreschler en Erik de Rijk laten hun werk zien en ook is er de mogelijkheid om deze schilderijen of foto’s te kopen.

Het bestuur van de Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer maakt de deelname aan de Kunstroute mogelijk. Zij geven daarbij ook aandacht aan het doel van de Vrienden, namelijk: ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart ‘dagen met een gouden randje’ geven. Onlangs is door de Vrienden deze duofiets gekocht, hiermee kunnen nog meer mensen genieten van een fietstocht in de omgeving. De Vrienden helpen waar de reguliere zorgfinanciering geen mogelijkheid biedt.