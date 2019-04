Drugs en wapens in bedrijf in Aalsmeer aangetroffen

Aalsmeer – De rechter-commissaris heeft vrijdag 5 april beslist dat een 33-jarige man uit Aalsmeer ten minste veertien dagen langer vast blijft zitten. Van een 58-jarige man, eveneens uit Aalsmeer, werd de vordering inbewaring-stelling door de rechter-commissaris afgewezen.

De verdachten zijn de eigenaar en de oud-eigenaar van een bedrijf in tuinbouwartikelen in Aalsmeer. Ze werden afgelopen dinsdag 2 april aangehouden tijdens de doorzoeking van het bedrijf.

De politie trof daarbij drugs, doorgeladen wapens en een grote hoeveelheid cash geld aan. Bij de doorzoeking van het bedrjf werd onder meer gebruikt gemaakt van speurhonden. Vanwege de vondst in het bedrijf zijn vervolgens de woningen van de verdachten doorzocht op bevel van de rechter-commissaris. Daarbij is eveneens een groot geldbedrag in beslag genomen een een kunstcollectie.

De politie was de mannen na een tip op het spoor gekomen.

Bron: Arrondissementsparket Amsterdam