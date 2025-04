Drie jeugdteams kampioen bij SAS ’70 volleybal

Uithoorn – Al weken was het spannend in de competitie van meiden C1, meiden B2 en meiden A1 van SAS ‘70. Er waren drie teams op koers voor het kampioenschap en alle teams van de Uithoornse volleybalvereniging hebben de felbegeerde schaal en medailles binnengehaald.

Meiden C, in de leeftijd tot 14 jaar, stond vanaf het begin op koppositie en hebben die plek niet meer afgestaan. Deze meiden speelden dit seizoen voor het eerst in de grote competitie. En wat hebben ze het goed gedaan. Er wordt vaak al netjes in drieën gespeeld, met smashes en blocks. Dit allemaal aangeleerd door trainer Johan. Afgelopen donderdag waren zij het eerste team, dat het kampioenschap mocht vieren in de 3e klasse.

Daarna was het de beurt aan meiden B2 (tot 16 jaar) Zij spelen al geruime tijd met elkaar en met trainster Tanja en coach Marco laten ze stabiel spel zien. Ook zij hadden al snel een voorsprong op de nummer twee. Dat bleek later prettig, aangezien er ook nog een wedstrijd werd verloren. Zij behaalden het kampioenschap in Hilversum. Eerste in de 3e klasse, dat is een mooie prestatie.

Bij meiden A1 (tot 18 jaar) was het lang erg spannend in de competitie. VIF stond heel lang op de 1e plek. Op 3 april konden zij kampioen worden als er werd gewonnen van SAS’70. Dat stonden de meiden niet toe. Zij pakten de 3-1 winst, waardoor de eerste stap naar het kampioenschap werd gezet. Zaterdag 12 april moest er drie sets worden gewonnen in Amsterdam om daadwerkelijk gehuldigd te worden. In een bloedhete sporthal in Amsterdam-Oost werd er overtuigend met 4-0 gewonnen. Deze meiden zijn kampioen geworden in de 1e klasse.

SAS ’70 heeft een groeiende jeugdafdeling en is altijd op zoek naar enthousiaste trainers die toppers in wording kan laten groeien in hun ontwikkeling. Ben of ken je een enthousiaste volleybalfanaat, die het leuk vindt jeugd iets aan te leren? Neem contact op met Anne Schipper via jeugd-voorzitter@sas70.nl Een passende vergoeding en cursus behoren tot de mogelijkheden. Ook studenten van de ALO zijn van harte welkom.

Meiden A1. Foto: aangeleverd.