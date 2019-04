Dranghekken of drankhekken…

Aalsmeer – We beginnen de zondag met een lach. Eén lettertje kan een groot verschil geven en soms pakt dit hilarisch uit…

Dat de krant goed gelezen wordt weten we bij de Meerbode en daar zijn we trots op. Een trouwe lezer merkte een foutje op in het artikel over de ‘bandjesavond oude stijl’. Natuurlijk is dit een beetje een domper voor de redactie, maar in dit geval heeft de lach gewonnen. De letterverwisseling pakte namelijk best grappig uit. In plaats van ‘dranghekken’ was in het artikel ‘drankhekken’ geschreven en op de vraag van een lezer of iemand wist wat dit waren, kwamen hilarische reacties, die wij u/jou niet willen onthouden.

Wat ‘drankhekken’ zijn? Nou gewoon: Ken je dat niet? Dat zijn van die hekken bij evenementen met van die houders er aan waar je je biertje in kunt zetten. En: Om overheen te hangen, als je net effe een bakkie teveel op hebt… Ze zijn heel handig. Er werd zelfs een plaatje bij een reactie toegevoegd. Bestaan ze dan echt, ‘drankhekken’? Ook heel grappig waren enkele opmerkingen over het gebruik van deze hekken: Nee, willen ze die. Die staan echt heel wankel op hun pootjes. En: Die vallen halverwege om. Geweldig!

Rest nog de lezer te bedanken, die heel alert het foutje heeft ontdekt en zijn vraag op facebook plaatste. Hoe één lettertje verschil een lach op het gezicht kan toveren. Humor, heerlijk!

PS: Nog excuses voor de letterverwisseling, want er had natuurlijk ‘dranghekken’ moeten staan.