Drakenzeilers openen seizoen met ‘Sneeuwruimen’

Door Theo van Mierlo

Aalsmeer – Zeilers in de internationale Drakenklasse openen het wedstrijdzeilen op de Grote Poel van de Westeinderplassen traditioneel met de Grand Prix d’Aalsmeer, drie weekenden voor, tijdens en na Pasen. Het eerste weekend is het ‘Sneeuwruimen’ en dat gaf deze keer een aparte link met de weersituatie. Weliswaar was alle sneeuw van de dagen ervoor wel verdwenen, toch kregen ze zaterdag 2 april nog wat extra witte vlokken over hun witte zeilen. Dat viel samen met een koude doorstaande wind, maar dan verwacht. Met 15 tot 25 knopen werd toch nog een stevige windkracht van 5 Beaufort gemeten.

Niet alle zeilers kwamen op het water, ook door wat materiaalpech nadat er door de corona-maatregelen het afgelopen seizoen nauwelijks is gevaren en al het materiaal weer in de routinestand moest worden gezet. Dat gold niet voor het Aalsmeerse team van Jan Bakker. Weliswaar had Jan Bakker met zijn nog vrij nieuwe boot (D 438) ook nog nauwelijks gevaren, maar de snelheid zat er al volop in. Vooral aan-de-wind hoog sturend wist hij met zijn geroutineerde bemanning Dominic en Olivier Bakker een grote voorsprong op te bouwen met drie eerste plaatsen als beloning. Het eveneens Aalsmeerse team van Andre du Pon (D 395) volgde met Huib Bannier en Marc Reynhoudt als bemanning met een serie van 2, 3 en 2 keurig op een tweede totaalplaats, voor de Belgische zeiler Alex Helsen (BEL 79) met een serie van 3, 2 en 5. Zondag was de wind nagenoeg verdwenen. Dat was wachten voor de eerste start, tot de zuidelijke wind zou draaien naar de voorspelde NNW-hoek. Helaas viel de wind daarbij totaal weg en heeft wedstrijdleider Herman van der Meyden na nog een half uur wachten moeten beslissen de zeilers maar terug naar de haven van de Watersport Vereniging Aalsmeer te laten gaan; waar ze met het koude weer geen moeite mee hadden.

Ook in de Soling-klasse kon er op zondag niet worden gevaren. Favoriet Rudy den Outer (33) won de wedstrijden op zaterdag met een serie van 1, 2 en 3; Han van Veen (49) werd met 3, 1 en 4 netjes tweede. Surf naar www.westeinderzeilwedstrijden.nl voor meer informatie en foto’s.