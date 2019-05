Dorpswandeling met oud-burgemeester

Aalsmeer – Je loopt tientallen keren door het dorp. Nog even boodschappen doen, nog even een boek halen, maar je staat eigenlijk geen moment stil bij het feit, dat achter de gevels van diverse gebouwen een verhaal steekt. Daar kan zaterdag 25 mei verandering in komen. Onder leiding van oud-burgemeester Joost Hoffscholte wordt een dorpswandeling gemaakt.

Leuk om de verhalen uit voorbije tijden te horen en meer te weten te komen over de vele monumentale panden. In het vervolg zult u met een andere blik door het Centrum lopen. De wandeling begint om 13.00 uur en start in de Historische Tuin (ingang via Praamplein).

Veiling bloemen en planten

Na de dorpswandeling kunt u in de corridor even bijkomen met koffie en koek. Om 15.00 uur kunt u het programma vervolgen met de veiling van bloemen en planten in de afmijnzaal. Beklim de trappen van de koperstribune en neem plaats in de banken. Laat de veilingmeester u alles vertellen over het veilsysteem en koop wat leuks op de klok.



Deelname aan de dorpswandeling kost 5 euro per persoon en een plaats reserveren kan via coordinator@historischetuinaalsmeer.nl of door te bellen naar de Historische Tuin, tel. 0297-322562. De dorpswandeling geeft ook toegang tot de veiling.