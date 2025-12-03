De Kwakel – ’t Fort De Kwakel opent zaterdag 20 december om 13.00 uur de deuren voor donateurs van damclub Kunst en Genoegen. Zij zijn van harte welkom om te strijden om de ‘Donateur Damtitel’. Rond half twee beginnen de poulewedstrijden, om daarna de donateurs op sterkte in te delen. Vervolgens strijden de sterkste dammers om de titel en gaan de overige dammers voor de titel in de B- of C-poule.

K&G is ontzettend blij met haar donateurs, die hun club elk jaar met vijf euro steunen. De bijna honderd jarige damclub organiseert daarom deze gezellige middag voor hun huis-tuin-en-keukendammers. Onwennig gaan zij van start maar al snel beginnen de hoofden te kleuren en gaan ze volledig op in het mooie spelletje. Door de jaren heen is het niveau omhooggegaan en zijn de partijen clubwaardig geworden. De damleden zien dan ook graag damliefhebbers de overstap naar hun club maken.

Inlichtingen: René de Jong, 06 – 1932 8453, of Adrie Voorn, 0297 – 568 472.

Op de foto: Donateurs dammen om onderlinge titel. Foto: aangeleverd.