Doe mee met MusicKidz, ontdek magie van muziek

Mijdrecht – Muziekvereniging VIOS uit Mijdrecht opent dit najaar opnieuw de deuren voor alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar die kennis willen maken met de wereld van muziek. Met het succesvolle MusicKidz-project biedt Muziek-vereniging VIOS een unieke kans om op een speelse en leerzame manier te ervaren hoe leuk muziek maken is. Tijdens het project leren kinderen noten lezen, een instrument bespelen en vooral samen spelen in een groep. Ze maken daarnaast kennis met marcheren, net zoals de Show- & Marchingband van VIOS, en leren muzikale commando’s die ook op straat gebruikt worden. Alles onder begeleiding van enthousiaste leden van de vereniging. De lessen worden dan ook gegeven in het eigen clubgebouw aan de Windmolen.

De lessen vinden vanaf 10 oktober wekelijks plaats op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, met uitzondering van schoolvakanties. Deelname is volledig gratis. Instrumenten en lesmateriaal worden in bruikleen gegeven. De MusicKidz sluiten hun avontuur af met een feestelijke presentatie, waarbij familie en vrienden welkom zijn om te genieten van een spetterend concert.

Aanmelden kan tot en met 8 oktober bij Simone Nederhof via musickidz@vios-mijdrecht.nl. Meer informatie: www.vios-mijdrecht.nl/musickidz.

Op de foto: Muziekvereniging VIOS uit Mijdrecht opent dit najaar opnieuw de deuren voor alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar die kennis willen maken met de wereld van muziek. Foto: aangeleverd.