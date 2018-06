Doe mee aan RKDES Stratentoernooi

Kudelstaart – Op zaterdag 30 juni sluit RKDES het voetbalseizoen af met een gezellig 7 tegen 7 toernooi voor heel Kudelstaart én omstreken!

Heb jij zin om een middag lekker te komen voetballen met je vrienden, collega’s, voetbalmaatjes, buurtjes of familie? Meld je dan aan voor het stratentoernooi bij RKDES! Het toernooi wordt gespeeld vanaf 14.00 op een half veld met teams bestaande uit zeven personen. Ieder team dient altijd minimaal één vrouw in het veld te hebben staan én scoort een vrouw dan telt dit doelpunt dubbel.

Het toernooi wordt rond 18.00 uur afgesloten en daarna is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje en een hapje van de barbecue. Aanmelden voor het stratentoernooi kan tot en met zaterdag 23 juni via www.ecrkdes.tk. Deelname is gratis. Kijkers zijn natuurlijk ook welkom bij RKDES aan de Wim Kandreef.