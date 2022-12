Doe mee aan Gedichtendag 2023: thema Vriendschap

Aalsmeer – Er zijn al aardig wat bijdragen binnen voor Gedichtendag 2023 op donderdag 26 januari. En allemaal zo verschillend in vorm. Wil je nog meedoen met een eigen gedicht? Laat je fantasie en je creativiteit los op het thema Vriendschap. Je kunt je pennenvruchten nog tot en met 31 december insturen naar Marijke Haremaker via haremakerjcp@hetnet.nl.

Jouw bijdrage wordt opgenomen in een dichtbundel, maar voorwaarde is wel dat je je gedicht komt voordragen. De presentatie van de Gedichtendag 2023 is in handen van Dorpsdichter Jan Daalman. En ook dit jaar zullen de prachtige klanken van flamencogitarist Simon Duijn de zaal vullen.

Alle deelnemende dichters dragen voor de pauze hun inzendingen voor, na de pauze gevolgd door een interview door Jan en een vrije voordracht.

De gedichtendag op donderdag 26 januari begint om 20.00 uur in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Luisteraars zijn uiteraard ook van harte welkom. Entree: uw/jouw gift.