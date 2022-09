Dit weekend 24e Kunstroute Aalsmeer

Aalsmeer – Als laatste evenement van een geweldige feestmaand maakt Aalsmeer zich op voor het grootste kunstfestival in de regio: De 24e Kunstroute Aalsmeer. Op zaterdag 17 en zondag 18 september van 12.00 tot 17.00 uur presenteren ruim 100 kunstenaars zich op 20 bijzondere locaties in Aalsmeer aan het publiek en kunnen kunstliefhebbers en gezelligheidszoekers zich weer laven aan prachtige kunst, muziek, poëzie en theater. De online catalogus op www.kunstrouteaalsmeer.nl geeft alvast een voorproefje van alle locaties, de kunstenaars die daar exposeren en leuke activiteiten, terrasjes en live muziek. Ook op de Facebook pagina @KunstrouteAalsmeer worden impressies gegeven van wat er tijdens de Kunstroute Aalsmeer dit jaar allemaal de zien en te doen is.

De catalogus is overigens ideaal om tijdens de Kunstroute met smartphone of tablet van locatie naar locatie te navigeren of exposerende kunstenaars te spotten. Voor wie dat niet wil is er ook een papieren routekaartje beschikbaar bij de locaties. Kunstroute Aalsmeer van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Aalsmeer, vele sponsors en vele vrijwilligers.

Opening en Cultuurprijs

De opening van de Kunstroute Aalsmeer is op zaterdag 17 september 2022 om 11.00 uur in de loods van Jachthaven Otto aan de Uiterweg 94. Bijzonder detail: tijdens de opening wordt de winnaar van de Cultuurprijs Aalsmeer 2022 bekendgemaakt. Hij of zij wint een cheque van 1.250 euro en eeuwige roem.