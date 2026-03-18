Digitale kunstgalerij viert 20-jarig bestaan

De Ronde Venen – Wat begon als een digitaal initiatief om de vele kunstwerken in De Ronde Venen zichtbaar te maken, is inmiddels uitgegroeid tot een vertrouwd cultureel archief: de digitale kunstgalerij viert dit jaar haar twintigjarig jubileum. Ter gelegenheid daarvan wordt woensdag 25 maart om 20.00 uur in het Ontmoetingscentrum van de Morgensterkerk, Herenweg 253, in Vinkeveen een bijzondere avond georganiseerd, waarin beeldende kunst, lokale geschiedenis en muziek elkaar ontmoeten.

Een route door de kernen

Bezoekers worden meegenomen op een virtuele reis langs de kunst in de gemeente. De route slingert door Mijdrecht, De Hoef, Nessersluis, Abcoude, Vinkeveen en Wilnis, om uiteindelijk weer in Mijdrecht te eindigen. Onderweg blijkt hoe rijk De Ronde Venen is aan beeldende kunst; vaak onopgemerkt, maar altijd aanwezig in het straatbeeld. In totaal passeren 61 kunstwerken én drie markante banken de revue. Sommige staan er al decennia, andere verdwenen eerder uit het gemeentelijk decor, maar krijgen tijdens deze avond alsnog een podium.

Kunst in de openbare ruimte heeft een eigenaardig talent: het roept vrijwel altijd iets op. Soms bewondering, soms ergernis, maar zelden onverschilligheid. Organisatoren grijpen die dynamiek aan om bezoekers ook te laten reflecteren: waarom vinden we iets mooi of juist niet?

Een voorbeeld is het kunstwerk ‘Verbondenheid van acht kernen’ van Jan van Schalkwijk, op de rotonde bij de brandweerkazerne in Mijdrecht. Het werd ooit in de media gekscherend een ‘roestbak’ genoemd. Toch maakt precies dat soort discussies zulke werken interessant. Want wie bepaalt eigenlijk wat esthetisch is? En hoeveel tuinen worden er niet gesierd door een tuinkabouter, een object dat door de één wordt verguisd en door de ander gekoesterd? Misschien zijn onze gemeentelijke kunstwerken wel de tuinkabouters van de openbare ruimte: soms omstreden, maar voor velen een vertrouwd en vrolijk onderdeel van de dagelijkse omgeving.

Beeld, perspectief en muziek

Tijdens de presentatie worden de kunstwerken groepsgewijs getoond, telkens voorzien van context en achtergrond. De beelden worden ondersteund door zorgvuldig gekozen muziek, waardoor het geheel een bijna filmische ervaring krijgt. Bezoekers maken kennis met werk van bekende en minder bekende kunstenaars die met hun creaties de openbare ruimte mede vormgaven.

De jubileumavond is bedoeld voor iedereen die de kunst in zijn eigen leefomgeving beter wil leren kennen; van fervente kunstliefhebbers tot inwoners die simpelweg benieuwd zijn wat er zich eigenlijk allemaal langs hun dagelijkse routes bevindt.

Op de foto (boven): Groenlandsekade 3, Vinkeveen, stieren. Foto: aangeleverd.

Turfsteker Pieter de Monchy. Foto: aangeleverd.