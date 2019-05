Dieven komen niet ver dankzij camera’s en gps

Aalsmeer – Op zondag 19 mei om vier uur in de middag is ingebroken bij een bloemenbedrijf aan de Middenweg. Het bedrijf is voorzien van camera’s en deze zijn aangesloten op de eigen mobiele app, zodoende werd de inbraak nagenoeg gelijk opgemerkt. Duidelijk werd gezien dat in een vrachtwagen van een verhuurbedrijf uit Brabant zo’n zestig plantenkarren werden ingeladen.

Direct is alarm geslagen bij de politie. Er is contact opgenomen met het verhuurbedrijf en deze kon op de gps (autovolgsysteem) zien waar de vrachtwagen zich bevond. De wagen bleek op de snelweg te rijden.

Bij Breukelen is de bestuurder tot stoppen gedwongen. De twee inzittenden, een 26-jarige man uit Oss en een 31-jarige man uit Oirschot, zijn aangehouden en worden verhoord. De plantenkarren zijn weer retour gegeven aan het bloemenbedrijf.