Dierenbescherming zoekt lokale helden

De Ronde Venen/Uithoorn – De landelijke collecteweek van de Dierenbescherming, die dit jaar plaatsvindt van 28 september tot en met 4 oktober, dreigt in De Ronde Venen en Uithoorn stil te vallen. De reden: het ontbreken van een collectecoördinator. Zonder deze spilfiguur kan er lokaal geen collecte worden georganiseerd; en dat betekent minder hulp voor dieren in nood.

Essentieel

Jaarlijks worden duizenden dieren in Nederland verwaarloosd, mishandeld of achtergelaten. De opbrengst van de collecte is essentieel voor het werk van de Dierenbescherming, die zich al 160 jaar inzet voor het welzijn van dieren. Naast directe hulp richt de organisatie zich op preventie, voorlichting en beleidsbeïnvloeding.

Aanspreekpunt

Een collectecoördinator vervult een bescheiden, maar cruciale rol. Hij of zij is het aanspreekpunt voor lokale collectanten, zorgt voor de verspreiding van collectematerialen, helpt bij het plannen van routes en telt na afloop de opbrengst. De tijdsinvestering is beperkt, slechts twee à drie dagdelen per jaar.

Aanmelden

De Dierenbescherming roept inwoners van De Ronde Venen en Uithoorn op om zich aan te melden als coördinator. Wie zich aangesproken voelt, kan meer informatie vinden via dierenbescherming.nl/collectecoordinator, een mail sturen naar collecte@dierenbescherming.nl of bellen met 088 – 811 3000. Ook collectanten zijn van harte welkom.

Op de foto: Zonder coördinator geen collecte in De Ronde Venen en Uithoorn. Foto: aangeleverd.