De Veenmolen doet mee met Open Monumentendag

Wilnis – Burgemeester Maarten Divendal opent zaterdag 13 september om 10.00 uur de Open Monumentendag voor De Ronde Venen bij de Veenmolen aan de Oudhuijzerweg 109 in Wilnis. Belangstellenden zijn tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom om de molen te bewonderen, een rondleiding mee te maken met de molenaar en genieten van de vers gebakken kniepertjes, kruidkoek, pannenkoekjes, koffie, thee en limonade. Kinderen kunnen zich laten schminken. Ook kan men meel, pannenkoekmix en andere producten kopen. Pinnen is niet mogelijk in de molenwinkel.

Regionaal Historisch Centrum

Dit jaar is het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen aanwezig met informatie uit gemeente- en regionale archieven van particulieren, bedrijven, kerken en verenigingen. Zie ook www.deveenmolen.nl of kijk op Facebook voor het laatste nieuws.

Op de foto: De Veenmolen in Wilnis. Foto: aangeleverd.