De Strooppot bakt pannenkoeken voor mensen met laatste wensen

De Hoef – Nationale Pannenkoekdag krijgt dit jaar een extra betekenis bij De Strooppot in De Hoef, Oostzijde 42. In de week van 20 tot en met 27 maart doneert het restaurant 0,50 euro van elke verkochte pannenkoek aan WensAmbulance Nederland. Met deze actie sluit De Strooppot zich aan bij een landelijke campagne van de Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants. In totaal doen 36 pannenkoekenrestaurants verspreid door Nederland mee. Tijdens de actieweek staan er bij De Strooppot speciale menukaartjes op tafel waarop pannenkoeken te vinden zijn met namen die raken. Denk aan ‘Nog één keer naar het strand’ en ‘Nog één keer een avondje uit met mijn geliefde’.

1.000 vrijwilligers

De kaartjes verwijzen naar de laatste wensen die WensAmbulance Nederland mogelijk maakt voor terminaal zieke mensen. Met meer dan 1.000 vrijwilligers en 25 speciaal uitgeruste ambulances brengen zij mensen nog één keer naar een plek die voor hen van grote betekenis is. Ook in De Hoef krijgen families te maken met situaties waarin een laatste wens van onschatbare waarde is. Met deze actie wil De Strooppot juist lokaal betrokkenheid creëren bij een initiatief, dat landelijk wensen uit laat komen.

Extra waardevol

Eigenaar Marcel Kentrop van De Strooppot licht toe: “Wij zijn een plek waar mensen samenkomen. Juist daarom vinden we het belangrijk om iets terug te doen. Met elke pannenkoek die we serveren, dragen onze gasten bij aan het vervullen van een laatste wens. Dat maakt een gezellig etentje extra waardevol.”

Op de foto (boven): De Strooppot in De Hoef bakt voor laatste wensen. Foto: aangeleverd.

Nog één keer naar een plek die van grote betekenis is. Foto: aangeleverd.