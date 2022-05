De startnummers liggen klaar voor SC Johnson GeZZinsloop!

Zondag 15 mei zal de GeZZinsloop voor kinderen van 4 tot 12 jaar plaatsvinden. Om 10 uur zal de eerste groep van start gaan vanaf het Argon parkeerterrein. Na een rondje door het park wordt gefinisht bij het Cruyff Court waar iedere deelnemer een medaille ontvangt. In de sporthal zullen na afloop de winnaars van iedere categorie worden gehuldigd.

Wil je meedoen aan dit sportieve evenement en heb je geen startnummer via je school ontvangen dan kun je je gratis inschrijven op zondag 15 mei vanaf 9.00 uur in de sporthal, de inschrijving sluit om half 10. Inschrijven kan ook via de website veenlopers.nl, je startnummer ligt dan zondag voor je klaar in de sporthal.

Er zal in 6 groepen worden gelopen, de jongens van 10-12 jaar gaan om 10 uur van start, gevolgd door de meisjes 10-12 jaar. Vervolgens starten om 10.10 de jongens van 7-9 jaar gevolgd door de meisjes 7-9 jaar. En tot slot zullen rond 10.20 de jongens van 4-6 jaar starten, waarna de meisjes van 4-6 jaar het harloopevenement zullen afsluiten.

Kom je met de auto of de fiets naar de SC Johnson GeZZinsloop? Dan graag deze parkeren bij de sporthal aan de hoofdweg, het Argon parkeerterrein is afgesloten.